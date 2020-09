Jeffrey Herlings Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Nederlands beste motorcrosser Jeffrey Herlings gaat komende zondag in het Italiaanse Faenza zijn streven naar zijn tweede wereldtitel in de koningsklasse voortzetten. De 25-jarige Brabander staat na vijf Grand Prixs aan de leiding van het wereldkampioenschap in een seizoen dat door de coronacrisis ingrijpend is veranderd.