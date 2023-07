Max Verstappen is de snelste bij eerste vrije training op Silverstone

Na Verstappen was zijn Mexicaanse ploeggenoot Sergio Pérez met 1.29,048 het snelst, voor Alexander Albon van Williams (1.29,089). De Brit Lewis Hamilton kwam op zijn thuiscircuit niet verder dan de twaalfde tijd, kort achter De Vries.

De tweede vrije training is later op vrijdag. Verstappen wist in de Formule 1 nog nooit een race op het circuit van Silverstone te winnen. De regerend wereldkampioen en leider in de WK-stand hoopt daar zondag verandering in te brengen.