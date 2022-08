AZ in Conference League onderuit bij Dundee United

De eerste helft deed pijn aan de ogen. AZ had op Tannadice Park de beste intenties, maar was te slordig om veel kansen af te dwingen. De grootste mogelijkheid kregen de Alkmaarders na zeven minuten. Dundee-keeper Mark Birighitti leverde de bal in bij Hakon Evjen, die de bal net niet bij Vangelis Pavlidis wist te krijgen. De strijdvaardige Schotten stelden daar weinig tegenover. AZ-doelman Hobie Verhulst moest één keer in actie komen en redde bekwaam op een inzet van Craig Sibbald.

Dat Dundee United onder een klaterend applaus de catacomben opzocht, vertelde veel over de laaggespannen verwachtingen. Maar de fans gingen van de thuisclub gingen na 61 minuten compleet uit hun dak, nadat AZ in het mes liep. Milos Kerkez leverde een schotje af en in de tegenaanval sloeg Dundee United toe. De fraaie krulbal van Glenn Middleton was Verhulst te machtig (1-0). Het was onthutsend hoe weinig het schots en scheve elftal van Jansen daar tegenover zette. Bruno Martins Indi was met een schot – na een slim genomen vrije trap – gevaarlijk, maar de bal werd uit de doelmond gekopt. Pavlidis werd gestuit door Birighitti.

Glenn Middleton opent de score. Ⓒ ANP/HH

Al met al was het veel te mager wat de gasten lieten zien. Thuis kan de schade normaal gesproken worden gerepareerd, maar dan moet het spel wel stukken beter.