’Bryant moet plek in NBA-logo krijgen’

Op het platform chance.org werden direct twee afzonderlijke petities gestart. In totaal steunden dinsdagochtend zo’n 145.000 mensen de oproep. Diverse fans zetten bovendien al ontwerpen online.

Bryant overleed zondag op 41-jarige leeftijd bij een helikoptercrash. Crawford (39) kwam van 2000 tot 2019 uit in de NBA. Hij speelde onder meer voor de Chicago Bulls, de New York Knicks en de LA Clippers.

Vijf kampioenschappen

Bryant leidde de LA Lakers naar vijf kampioenschappen in de NBA: in 2000, 2001, 2002, 2009 en 2010. Op zijn erelijst prijken ook twee olympische titels, met ’Team USA’ behaald in 2008 (Peking) en 2012 (Londen).

Bryant speelde 20 jaar in de NBA, van 1996 tot en met 2016. Jarenlang vormde hij bij de Lakers een ’gouden’ duo met Shaquille O'Neal. Met Phil Jackson als coach langs de lijn en de twee giganten in het veld was de ploeg uit LA drie keer op rij de beste in de NBA. O'Neal verliet de Lakers in 2004, maar met onder anderen de Spanjaard Pau Gasol aan zijn zijde veroverde Bryant in 2009 en 2010 weer de titel met 'zijn' ploeg. Beide keren werd hij gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de finale.

Bryant, wiens vader Joe vroeger ook in de NBA speelde, werd gedurende zijn 20-jarige carrière achttien keer gekozen voor de All Star-wedstrijd. Ook toen ’The Black Mamba’ in de laatste jaren van zijn loopbaan steeds vaker wedstrijden moest overslaan door fysieke problemen, bleef hij een vaste waarde bij de All Stars. Bryant kon niet voorkomen dat de Lakers in zijn laatste jaren steeds verder afgleden. De zestienvoudig kampioen is dit seizoen eindelijk weer een titelkandidaat nu LeBron James de ploeg heeft versterkt.