Henk Veerman bezorgt SC Heerenveen kleine overwinning op Vitesse

Meer dan een puntje zat er eigenlijk geen moment in voor Vitesse, dat vorige week had verloren van VVV-Venlo en gelijkspeelde tegen RKC Waalwijk. De betere kansen waren voor SC Heerenveen, al waren beide ploegen qua veldspel redelijk aan elkaar gewaagd.

Bij Vitesse ontbraken Oussama Tannane, Matus Bero en Daan Huisman door blessures. Het middenveld kreeg daardoor een heel ander aanzicht met basisplaatsen voor Patrick Vroegh en Sondre Tronstad.

Geen creativiteit

Met name de afwezigheid van Tannane liet zich voelen. De spelmaker vervult normaal een cruciale rol in het aanvalsspel van Vitesse en voor hem is er geen eigenlijk geen vervanger in de Vitesse-selectie. Tegen Heerenveen was de creativiteit in het spel van Vitesse ver te zoeken.

Het was SC Heerenveen dat het initiatief nam in het Abe Lenstra-stadion. Na een half uur kende scheidsrechter Bas Nijhuis een strafschop toe, nadat Danilho Doekhi de bal met zijn arm wegtikte. Joey Veerman nam de penalty, maar zag zijn inzet gestopt worden door Vitesse-doelman Remko Pasveer. Verder gebeurde er in de eerste helft niet veel voor beide doelen. De slechte staat van de mat in het Abe Lenstra Stadion maakte goed voetbal lastig.

Joey Veerman ziet zijn strafschop gestopt door Remko Pasveer. Ⓒ ANP

Na rust kwam Vitesse wat beter uit de kleedkamer. Het dominantere veldspel resulteerde niet in veel doelgevaar van Arnhemse zijde. De beste kansen waren voor SC Heerenveen. Verdediger Jan Paul van Hecke kopte op de lat, terwijl Pasveer zich moest strekken op een schot van Tibor Halilovic. Vitesse kon alleen een geblokt schot van Vroegh tegenover zetten. Letsch wisselde nog wel om te winnen door de offensieve krachten Armando Broja, Enrico Hernandez, Hilary Gong en Noah Ohio in te brengen, maar het was Heerenveen dat nog toesloeg.

Geen geluk meer

In de slotfase vielen er flinke gaten in de Vitesse-defensie, die eerder dit seizoen nog zo solide was. Nadat Jacob Rasmussen met een ultieme sliding nog had kunnen redden toen Henk Veerman vrijkwam, was het luttele seconden later alsnog raak. De lange Volendammer kreeg alle ruimte om in te koppen. De twaalfde seizoensgoal van Veerman, die daarmee tweede is op de topscorerslijst achter VVV’er Giorgos Giakoumakis. Vitesse perste er nog een slotoffensiefje uit en was via Broja nog dicht bij de gelijkmaker, maar waar eerder in het seizoen alles goed viel voor de Arnhemmers, hebben ze de laatste wedstrijden het geluk ook niet meer aan hun zijde. SC Heerenveen hield stand en boekte de tweede mooie zege in korte tijd na de 3-0 overwinning op Feyenoord.

Door de derde tegenvaller op rij dreigt Vitesse verder weg te zakken op de ranglijst. Nummer 2 PSV heeft nu een voorsprong van vier punten op nummer 3 Vitesse, dat nog maar twee punten voorsprong heeft op nummer 4 AZ.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie