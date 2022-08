Femke Bol doorbreekt magische barrière op 400 meter

De 22-jarige Bol doorbrak als eerste Nederlandse ooit de magische barrière van 50 seconden op de 400 meter. Met haar 49.75 verbeterde ze het Nederlands record van Lieke Klaver van 50.18, en haar eigen outdoor-pr van 50.37 uit 2021.

Femke Bol liep een record.

Jessica Schilder stoot ook naar recordafstand

Ook Jessica Schilder haalde weer uit bij het kogelstoten. Na haar bronzen medaille tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene, waar ze haar eigen Nederlands record al aanscherpte naar 19,77 meter, kwam de 23-jarige Schilder in haar tweede poging tot 19,84 meter.

Jessica Schilder in actie tijdens de Diamond League Ⓒ ANP/HH

Extra knap daarbij was dat de kogelstootring nog nat was van de even daarvoor gevallen regen. In het deelnemersveld met zes WK-finalisten werd Schilder tweede, achter wereldkampioene Chase Ealey uit Amerika, die vandaag won met 20,38 meter. Schilder is favoriet voor goud in München, waar van 15 tot en met 21 augustus de Europese kampioenschappen in München worden gehouden.

Sifan Hassan

Sifan Hassan kon in de Poolse Silezië-regio eindelijk weer haar splijtende eindsprint laten zien. Op de 3000 meter won de 29-jarige Nederlandse, die het in 2022 wat rustiger aandoet na twee zware WK- en olympische jaren, afgetekend in 8.39.27. De 3000 meter wordt in de buitenlucht evenwel veel minder vaak gelopen dan de 5000 en 10.000 meter. Hassan gaat in tegenstelling tot alle andere Nederlanders die vandaag startten niet naar de EK. Nick Smidt (25) wist op de 400 meter horden met 49.07 zijn persoonlijk record met vijfhonderdste van een seconde te verbeteren. Zowel Bol als Schilder zijn sterke troeven voor goud, Bol vanzelfsprekend op haar beste discipline van de 400 meter horden, maar wie weet combineert ze dit met de 400 meter vlak, waarop ze op papier ook favoriet is.