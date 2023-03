Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik krijg nog steeds kippenvel van het moment dat ik zijn ouders ontmoette’ Na speciale ritzege in Tirreno-Adriatico gaan gedachten Jakobsen uit naar overleden Casartelli

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Fabio Jakobsen viert zijn overwinning in de tweede etappe van de Tirreno-Adriatico. Ⓒ ANP/HH

FOLLONICA - Als Fabio Jakobsen na de finishfoto zeker is van ritwinst, verdwijnt de lach nauwelijks nog van zijn gezicht. Hoewel hij ijzig kalm het werk van zijn ploeg afmaakte, weerstond de Europees kampioen de druk die hij op zijn schouders droeg. Het was vóór de tweede rit van deze Tirreno-Adriatico immers 4-1 voor ploeggenoot en collega-sprinter Tim Merlier. Tevens was zijn eerste zege in Italië een emotionele, omdat hij vernoemd is naar Fabio Casartelli, die in 1995 na een verschrikkelijke val in de Tour op het asfalt stierf.