Olympisch kampioen Jacobs pakt ook Europese titel op 100 meter

Sport

Kipyegon mist op een haar na wereldrecord op 1500 meter

De Keniaanse Faith Kipyegon bleef bij de Diamond League in Monaco maar nipt boven het wereldrecord op de 1500 meter. De tweevoudige olympisch en wereldkampioene finishte in 3.50,37. Daarmee was ze 0,30 seconde langzamer dan het wereldrecord van de Ethiopische Genzebe Dibaba. Die liep in 2015 in Mona...