Sepp Kuss bezorgt Jumbo-Visma weer succes in Tour de France

Niet voor het eerst deze Tour de France was het vanuit de start oorlog. Toch reed er vrij snel een groep weg van acht man met daarbij Steven Kruijswijk. Hij en zijn zeven metgezellen probeerden lange tijd een grote groep met onder andere Dylan van Baarle, Wout Poels, Wout Van Aert, Julian Alaphilippe, Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, Nairo Quintana en bergkoning Michael Woods achter zich te houden. Pas na ruim dertig kilometer kwamen de groepen samen en reed er 32 man aan de leiding.

Ondanks de omvangrijke kopgroep zat er geen een gevaarlijke kandidaat voor het algemeen klassement vooraan. Aurelien Paret-Peintre was de best geklasseerde op bijna 25 minuten van Tadej Pogacar. Zodoende kon UAE-Team Emirates de boel op het gemakje controleren.

Strijd om bolletjestrui

Met nog 114 kilometer voor de boeg begon het peloton met acht een een halve minuut voorsprong aan de Montée de Mont-Louis, een klim van de eerste categorie. Poels meldde zich als eerst boven, maar ook Van Aert sprintte vol mee in de strijd voor de bolletjestrui en kwam als tweede boven. Leider in het bolletjesklassement Michael Woods pakte zes punten. Ondertussen was groenetruidrager Mark Cavendish even gelost uit het peloton, maar met behulp van zijn ploeggenoten kon hij snel weer terugkeren.

Wout Poels is in een felle strijd verwikkeld om de bolletjestrui. Ⓒ HH/ANP

Met een voorsprong van ruim tien minuten begon de kopgroep 65 kilometer voor de finish aan de tweede beklimming van de dag. Ook op de Col de Puymorens kwamen Poels, Van Aert en Woods als eerste boven. De Nederlander was nu net iets sneller dan zijn Belgische en Canadese collega’s, waardoor hij virtueel in de bolletjestrui reed. Het peloton voerde het tempo intussen aardig op, waardoor de voorsprong van de kopgroep intussen was teruggelopen tot een kleine zeven minuten. Poels is dan ook de nieuwe drager van de bolletjestrui na de rit van vandaag.

Quintana

Op weg naar het hoogste punt van de Tour de France besloot Quintana weg te rijden uit de kopgroep die volledig uit elkaar spatte en alleen op avontuur te gaan. Hij had al snel een halve minuut te pakken op zijn achtervolgers en kwam alleen boven aan. Kruijswijk moest kort daarvoor lossen en ook Van Aert had het lastig, maar in tegenstelling tot de Nederlander kon de Belg wel terugkeren in de groep met achtervolgers.

Bergop vloog Quintana nog, maar in de afdaling werd hij bijgehaald en moest hij het hoofd buigen. Nog negen man in de kopgroep. Sepp Kuss en Alejandro Valverde (41) reden weg, waarbij de Amerikaan al snel de oude krijger zijn hielen liet zien. In het ’peloton’ bleven de klassementsrenners overeind, behalve nummer 2 Guillaume Martin en Cattaneo.

Kuss

Pogacar versnelde ondertussen, waarbij de meesten konden volgen, al had Wilco Kelderman het moeilijk. Vervolgens was het de beurt aan Jonas Vingegaard, de Deen van Jumbo-Visma, die er een poef op gaf. Maar het lossen van de Sloveen en de andere klassementsmannen lukte nog niet echt.

Tadej Pogacar in de trein van Ineos. Ⓒ ANP/HH

Kuss kwam alleen boven op de Col de Beixalis. Nog 15 kilometer dalen en de zege was binnen voor de Amerikaan en Jumbo-Visma. Het verschil was twintig seconden met Valverde op dat moment, maar hij kwam niet meer dichter bij de zegevierende Kuss.

Bekijk hier de uitslagen en standen na de vijftiende etappe de vijftiende