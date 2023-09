Opnieuw Turkse kater voor FC Twente: Fenerbahce ook in Enschede te sterk

Bij FC Twente was de teleurstelling en spijt over de eerste wedstrijd in Turkije groot. Daar had de ploeg van trainer Joseph Oosting zich het eerste halfuur uitstekend verweerd en zelfs een 1-0 voorsprong genomen, maar bij de stand van 1-1 deed een met rood bestrafte onbehouwen tackle van Youri Regeer de wedstrijd keren. Na de uiteindelijke 5-1 nederlaag hoefden de Enschedeërs zich weinig illusies te maken voor de return en een plek in de groepsfase van de Conference League.

In de eigen Grolsch Veste, waar het uitvak leeg moest blijven na wangedrag van Fenerbahce-fans in de vorige ronde tegen Maribor, was FC Twente er alles aan gelegen om te laten zien, dat het van dit Fenerbahce kon winnen, als het elf tegen elf bleef.

Ismail Yuksek tackelt Sem Steijn. Ⓒ ANP

Michal Sadilek

Het hoofdpijndossier van de linksbackpositie was ditmaal door Oosting opgelost door middenvelder Michal Sadilek een linie naar achteren te halen. De geblesseerde centrumverdediger Mees Hilgers werd vervangen door jonkie Max Bruns.

FC Twente zit niet dik in de spelers. Dat bleek wel uit het opstellingenformulier. Oosting had naast twee keepers slechts vijf veldspelers naast zich zitten. Naast Hilgers en de eveneens geblesseerde linksback Gijs Smal ontbraken ook Joshua Brenet, die druk doende is een transfer naar het buitenland af te ronden, en de geschorste Youri Regeer.

Carel Eiting

Versterking is onderweg, want nadat Carel Eiting de spoedarbitragezaak, die hij voor de tweede keer had aangespannen tegen zijn werkgever FC Volendam, had gewonnen, staat niets een transfer van de middenvelder in de weg. Aanvallende versterking Mitchell van Bergen, die evenals Eiting voor circa 1 miljoen euro wordt aangetrokken, heeft de medische keuring al ondergaan.

FC Twente oriënteert zich nog op versterkingen voor meerdere posities en leek in Shurandy Sambo de gewenste kwaliteitsimpuls gevonden te hebben voor de rechtsbackpositie, waar een gat ontstaat door het vertrek van Brenet. De deal leek in kannen en kruiken en PSV stemde in met een vertrek van de zelf opgeleide vleugelverdediger voor een transfersom van 1 miljoen euro plus bonussen, maar op het laatste moment blies het management van de speler de deal af met het oog op een mogelijke transfer naar het buitenland.

Ricky van Wolfswinkel met Bright Osayi-Samuel van Fenerbahce. Ⓒ ANP

Nog zonder nieuwe versterkingen gaf FC Twente vol gas vanaf de aftrap. Net als in de openingsfase in Istanbul kreeg het team van Oosting een overwicht, maar de thuisploeg had moeite dat om te zetten in doelrijpe kansen. Ondertussen wekte de houding van Fenerbahce bevreemding. De Turkse ploeg, met de voormalige FC Twente-spelers Jayden Oosterwolde en Dusan Tadic in de basis, oogde weinig geïnspireerd en opvallend geïrriteerd voor een ploeg, die met een 5-1 voorsprong aan de wedstrijd was begonnen.

Tijdrekken en klagen

Vanaf de eerste minuut was Fenerbahce aan het tijdrekken, klagen tegen de Italiaanse scheidsrechter Fabio Maresca en rare overtredingen maken. Vooral doelman Irfan Can Egribayat maakte het bont. Het regende gele kaarten, vooral voor de gasten uit Istanbul, in een wedstrijd die bol stond van de onderlinge irritatie.

FC Twente voetbalde regelmatig aardig tot aan de zestien, alhoewel het spel slordiger was dan te doen gebruikelijk, maar de laatste pass was vrijwel steeds niet goed. De grootste kans van de eerste 45 minuten was voor Fenerbahce. FC Twente-doelman Lars Unnerstall redde goed op een inzet van Tadic.

Edin Dzeko

Na rust deed de thuisploeg, die ondanks het slechte sportieve perspectief hartstochtelijk werd ondersteund door de eigen supporters, er nog een schepje bovenop. Sem Steijn had pech, want een schot van de altijd gevaarlijke middenvelder trof de paal. Wat verderop in de wedstrijd trof ook Michel Vlap uit een vrije trap het aluminium, terwijl Ricky van Wolfswinkel de rebound naast plaatste. Fenerbahce loerde ondertussen op de counter en bij zo’n snelle uitbraak werd Joshua King onreglementair gestuit door FC Twente-captain Robin Pröpper. De bal ging op de stip en de ervaren Bosnische spits Edin Dzeko liet Unnerstall kansloos, waardoor Fenerbahce de leiding nam. Een stand, waar FC Twente geen verandering in kon brengen, waardoor het Europese verhaal voor FC Twente met een grote kater is geëindigd.