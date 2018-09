Ahannach volgende aanwinst Sparta

De 22-jarige middenvelder bezocht dinsdag het duel tegen Vitesse al op Het Kasteel en werd aansluitend nog medisch gekeurd door de Rotterdammers.

Als alle laatste formaliteiten met zijn club Brighton & Hove Albion in de komende 24 uur worden afgerond, maakt hij per direct het seizoen op huurbasis af in Rotterdam-West. Ahannach verruilde afgelopen zomer Almere City voor de club uit de Premier League, waar hij zijn duels in de beloften speelde. Hij mag bij Sparta, dat hij van creativiteit op het middenveld moet voorzien, een half jaar ervaring opdoen op Eredivisie-niveau om nog sterker terug te keren. Bij Sparta treft hij met assistent-trainer Fred Grim een oude bekende. Ze kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd in Almere.