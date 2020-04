Beslissing over hervatting Serie A uitgesteld

De komende dagen volgen eerst gesprekken met de minister van Volksgezondheid, Roberto Speranza, en het wetenschappelijk comité van de regering.

De FIGC is een groot voorstander van het uitspelen van het seizoen en is in dat streven zelfs bereid om tot aan de herfst ruimte vrij te maken op de speelkalender. De bedoeling is onder meer dat spelers vanaf 4 mei worden getest op het coronavirus en in quarantaine gaan. Drie weken later zou de competitie dan kunnen worden hervat, zonder publiek.

In de Serie A moeten nog twaalf volledige speelronden worden afgewerkt.