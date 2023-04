Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: ’Druk op positie Heitinga en Van Nistelrooy’

Door Wim Kieft

De uitschakeling van Feyenoord over twee wedstrijden door AS Roma in de Europa League is terecht. Tegelijk is het geen schande. Feyenoord kon twee wedstrijden lang meekomen, maar deze Romeinse ploeg is beduidend beter dan het AS Roma dat Feyenoord versloeg in de finale van de Conference League.