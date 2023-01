Zorgen na dood Vialli: wat voor middelen kregen voetballers in jaren 90 voorgeschreven?

Baggio ontkent dat het ging om verboden middelen die de voetballers kregen. Dat leek hij te hebben gezegd in een televisie-interview dinsdag, maar Baggio zegt dat hij zich verkeerd had uitgedrukt. „We konden geen doping gebruiken, want we werden elke drie of vier dagen gecontroleerd”, aldus de Italiaan.

Baggio zegt dat met name het overlijden van zijn „vriend” en landgenoot Vialli pijn deed. „Er zijn er al te veel overleden. Ik vind dat we de farmaceutische producten uit onze periode moeten onderzoeken.” Volgens Baggio zijn de middelen waar het om gaat tegenwoordig nog te koop bij de drogist.

Vialli overleed deze maand op 58-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Mihajlovic verloor in december op 53-jarige leeftijd de strijd tegen leukemie.