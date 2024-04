Pascal Jansen haalt vertrouwen uit overtuigend spel tegen Borussia Dortmund: ’Dit biedt perspectief’

MARBELLA - Het vorige jaar eindigde in mineur voor AZ, dat deze week in het Zuid-Spaanse Estepona met frisse moed de draad weer oppakte tijdens een trainingskamp. Het 2-2 gelijkspel in de afsluitende oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund was daarbij een bemoedigend signaal, waarbij met name de A-ploeg in het eerste uur tegen A-ploeg van de Duitse topclub sterk voor de dag kwam en een 2-0 voorsprong nam door goals van Vanglis Pavlidis en Jens Odgaard. Uiteindelijk kwamen de Duitsers tegen een jonger AZ-team nog wel terug tot 2-2.

