Uitfluiten Virgil van Dijk ’beschamend’

„Ik weet niet waarom, maar het doet me niet zo heel veel, eerlijk gezegd”, aldus de aanvoerder van het Nederlands elftal tegenover Fox Sports. „Ik heb er geen invloed op, het enige wat ik kon doen is mijn best doen voor het land.” En dat lukte, want Nederland won met 3-1 van Engeland en speelt zondagavond de finale tegen Portugal.

Het uitfluiten van Van Dijk viel overigens niet in goede aarde bij de Engelse media. Oud-topvoetballer en voetbalcommentaar Gary Lineker noemde het beschamend. Sportjournalist Henry Winter van The Times wijst er onder meer op dat Van Dijk Speler van het Jaar is geworden en kampioen van Europa.