Engeland schakelt aartsrivaal Duitsland uit en bereikt de laatste acht

Tot ergernis van het thuispubliek op de tribunes van Wembley, dat zich luidkeels liet horen, begonnen de Duisters beter aan het duel. De formatie van Joachim Löw trok het initiatief naar zich toe, maar tot echt grote kansen leidde dit nog niet. Dat het een duel was dat niet direct overliep van de actie, was - gelet op de groepsfase van Engeland - ook niet zo gek. De drie poulewedstrijden eindigden in 1-0, 0-0 en 1-0, waarbij allebei de goals gemaakt werden door Raheem Sterling.

Na een kwartier gooiden de Engelsen de schroom van zich af en moest Manuel Neuer voor het eerst in actie komen. De goalie van Bayern München redde fraai op een hard schot van Sterling. Het bleek voor de ploeg van Gareth Southgate het startschot om het initiatief van de Duitsers over te nemen.

Grote kansen

Toch was Duitsland een kwartier voor rust dicht bij de voorsprong. Timo Werner werd de diepte ingestuurd door Kai Havertz, maar doelman Jordan Pickford hield de Engelsen in leven met een knappe redding. Op slag van rust kreeg Harry Kane nog een levensgrote kans om zijn land op voorsprong te schieten. De spits nam de bal echter verkeerd aan waardoor Mats Hummels nog in kon grijpen.

Een grondduel tussen Kieran Trippier en Kai Havertz. Ⓒ ANP/HH

De tweede helft begon net zoveel belovend als dat de eerste was geëindigd. Kai Havertz testte met een vlammend schot Pickford, die knap redding bracht. Dat begin kende helaas geen even leuk vervolg, want er ontstond nog amper dreiging voor een van de doelen. Duitsland had het iets betere van het spel, maar kon daar weinig mee doen.

Goal vanuit het niets

Vanuit het niets werd de wedstrijd een kwartier voor tijd opengebroken. De praktisch naast Wembley opgegroeide Sterling stond aan het einde van een vlot lopende aanval. Luke Shaw gaf de bal laag voor, waarna de aanvaller Manchester City de bal van dicht bij kon binnenschuiven.

De Duitsers hadden nog een kwartier om de carrière van Löw als bondscoach te verlengen. Thomas Müller kreeg daartoe al snel een grote kans. Na dom balverlies van Sterling kon Müller vrij op Pickford af rennen, maar hij schoof de bal naast. Vijf minuten later werd de wedstrijd in het slot gegooid. Na een gelijkaardige aanvalsopzet als bij de 1-0, was het dit keer Jack Grealish die Kane vond. De spits knikte zijn eerste goal van dit EK binnen en zorgde voor extase op de tribunes.