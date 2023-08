Ontketende Vincent Janssen helpt landskampioen Antwerp aan ruime zege in België

Janssen schoot al in de 10e minuut de openingstreffer binnen. Na het eigen doelpunt van Martin Wasinski maakte de Nederlandse spits ook de 3-0 en Gyrano Kerk zorgde ervoor dat het nog voor de rust 4-0 werd.

In de tweede helft ging Antwerp verder. Jansen maakte zijn derde. Arbnor Muja, in het veld gekomen voor Jurgen Ekkelenkamp, schoot de 6-0 binnen. Janssen werd daarna gewisseld en Van Bommel haalde ook Kerk naar de kant.

Bekijk hier de eerste, de tweede en derde treffer van Janssen.

Denswil goudhaantje

Stefano Denswil heeft Trabzonspor vrijdag aan een overwinning geholpen bij de start van de Turkse competitie. De 30-jarige Nederlandse verdediger kopte in de thuiswedstrijd tegen Antalyaspor in de 8e minuut knap raak uit een hoekschop. Bij die ene treffer bleef het: 1-0.

Denswil speelde de gehele wedstrijd mee bij Trabzonspor, dat vorig seizoen als zesde eindigde in de hoogste Turkse divisie.

Zirkzee

Joshua Zirkzee is het voetbalseizoen in Italië begonnen met een fraaie treffer in het bekerduel van zijn club Bologna met Cesena. Bologna won met 2-0. Zirkzee maakte de tweede treffer na de vroege 1-0 van Tommaso Corazza.

De 22-jarige Zirkzee kwam in de 77e minuut in het veld. Hij kreeg drie minuten later de bal aangespeeld in het strafschopgebied, draaide goed weg bij zijn verdediger en schoot via een andere Cesena-speler binnen.

De van AZ overgenomen Sam Beukema stond in de basis bij Bologna. Jerdy Schouten en Sydney van Hooijdonk bleven op de bank.