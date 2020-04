Justin Kluivert levert bij AS Roma 4 maanden salaris in

Ook de technische staf heeft ingestemd met die loonmaatregel. Dankzij het financiële akkoord is de Italiaanse club beter in staat om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

De spelers en trainers van de huidige nummer 5 van de Serie A gaan er ook voor zorgen dat de naar huis gestuurde personeelsleden van de club die gebruik moeten maken van het steunfonds van de regering kunnen rekenen op een aanvulling van hun loon tot het normale niveau. „Bij Roma praten we altijd over eenheid. Het vrijwillige initiatief van onze spelers en trainers om tot eind juni af te zien van hun salaris toont aan dat we hier echt gezamenlijk mee bezig zijn”, liet directeur Guido Fienga weten. „Ze begrijpen waarvoor deze club staat.”

De Serie A ligt sinds 9 maart stil in het zwaar getroffen Italië. Het is nog onduidelijk of het seizoen deze zomer nog kan worden uitgespeeld.