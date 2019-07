’Lukaku wordt ploeggenoot De Ligt’

Volgens Sky Italia heeft Manchester United dinsdagavond de onderhandelingen geopend met Juventus. Mogelijk wordt er een deal gecreëerd, waarin ook Juventus-middenvelder Paolo Dybala wordt betrokken. Internazionale zou afhaken vanwege een te hoge transferprijs van Lukaku (naar verluidt 85 miljoen euro, red.).

Bekijk ook: Ronaldo blij met De Ligt

De 1 meter 93 lange spits heeft nog een contract voor drie seizoenen bij Manchester United. The Mancunians en Juventus zouden het op hoofdlijnen al eens zijn over een overgang van Lukaku. De in Antwerpen geboren centrumspits sprak in Londen met een delegatie van de Oude Dame. Dybala moet er nog uitkomen met United. Zijn management is inmiddels de onderhandelingen begonnen met de Engelse club.

Paolo Dybala Ⓒ BSR Agency

Juventus-trainer Maurizo Sarri zou de 26-jarige Lukaku erg graag aan de selectie willen toevoegen. Mocht het tot een transfer komen dan krijgt de spits op de training geregeld te maken met Matthijs de Ligt. De Nederlandse verdediger werd deze zomer door Ajax voor 75 miljoen euro gekocht van Ajax.

Bekijk ook: Ronaldo redt ongelukkige De Ligt

Lukaku kwam eerder uit voor Anderlecht, Chelsea, Westbromwich Albion en Everton. Sinds 2017 draagt de topscorer aller tijden van de Rode Duivels (48 goals) het shirt van Manchester United.