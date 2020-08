Peter Bosz niet bezig met Oranje

Oranje heeft na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona een nieuwe bondscoach nodig. Dwight Lodeweges, die assistent was onder Koeman, heeft deze week de leiding over Oranje bij de wedstrijden in de Nations League tegen Polen en Italië.

„Bondscoach worden is voor iedere Nederlander een eer”, zei de 56-jarige Bosz, die eind 2018 begon als trainer van Leverkusen. „Het is het hoogste wat je in Nederland kan bereiken. Maar in het voetbal draait alles om het moment en dat heb je niet onder controle.” De oud-trainer van onder meer Vitesse en Ajax ligt nog tot de zomer van 2022 vast bij Leverkusen. Bosz was eerder al eens in beeld als bondscoach van Oranje, maar toen stond hij onder contract bij Borussia Dortmund.