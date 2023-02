Live Eredivisie: FC Emmen op gelijke hoogte tegen Vitesse

FC Emmen - Vitesse

De winnaar van het duel aan de Oude Meerdijk, waar om 20.00 uur werd afgetrapt, doet goede zaken in de strijd tegen degradatie. Emmen nadert bij winst Vitesse tot op een punt, terwijl de Arnhemmers bij een driepunter opnieuw meer afstand nemen van de gevarenzone.

FC Utrecht - SC Heerenveen

Na het spektakel tegen AZ van vorige week hopen de supporters van FC Utrecht vanaf 20.00 uur ook in de Galgenwaard te kunnen genieten van hun ploeg. De bezoekers uit Friesland zullen echter niet teveel aan spektakel willen meewerken. Na het thuisverlies tegen Vitesse van vorige week is een resultaat dringend gewenst. En als het moet gewoon zakelijk

Excelsior - RKC Waalwijk

De voetbalzaterdag wordt afgesloten met het duel op Woudestein tussen Excelsior en RKC Waalwijk, dat om 21.00 uur begint. De Kralingers zijn na een prima seizoensstart wat weggezakt, en staan bij een overwinning weer wat sterker in de degradatiestrijd. Bij RKC, dat stevig in de middenmoot staat, is het gevoel goed na de midweekse zege op Go Ahead Eagles.

FC Volendam - AZ

AZ heeft de kans laten liggen om aan kop te komen van de Eredivisie. Het elftal van trainer Pascal Jansen moest in de derby bij FC Volendam genoegen nemen met een gelijkspel: 1-1. Vorige week verspeelde AZ tegen FC Utrecht ook al punten (5-5).

Bekijk ook: Geplaagd AZ laat in derby punten liggen tegen FC Volendam

Programma en uitslagen

Vrijdag

Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam 0-0

Zaterdag

18.45 uur: FC Volendam - AZ 1-1

20.00 uur: FC Utrecht - SC Heerenveen

20.00 uur: FC Emmen - Vitesse

21.00 uur: Excelsior - RKC Waalwijk

Zondag