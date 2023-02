Programma Eredivisie: AZ op bezoek in Volendam

De 20e speelronde in de Eredivisie heeft als absolute hoogtepunt de kraker zondagmiddag in De Kuip tussen koploper Feyenoord en nummer 3 PSV, dat op vier punten achterstand staat. Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij SC Cambuur. AZ, de nummer 2 op de ranglijst, reist zaterdag af naar FC Volendam. Het is de eerste van in totaal vier Eredivisie-duels op de zaterdag, allemaal van minuut tot minuut te volgen via ons uitgebreide livewidget.