Aanwinst Mijnans begint op de bang Programma Eredivisie: AZ start in Volendam met piepjonge Goes

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

De 20e speelronde in de Eredivisie heeft als absolute hoogtepunt de kraker zondagmiddag in De Kuip tussen koploper Feyenoord en nummer 3 PSV, dat op vier punten achterstand staat. Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij SC Cambuur. AZ, de nummer 2 op de ranglijst, reist zaterdag af naar FC Volendam. Het is de eerste van in totaal vier Eredivisie-duels op de zaterdag, allemaal van minuut tot minuut te volgen via ons uitgebreide livewidget.