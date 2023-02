Statistieken Eredivisie: kan Ajax profiteren van topper Feyenoord-PSV en misstap AZ?

Feyenoord kan zondag in de Eredivisie verder uitlopen op de concurrentie. De Rotterdammers ontvangen om 14.30 uur PSV, dat op de derde plaats staat met een achterstand van 4 punten.

Het elftal van trainer Arne Slot heeft niet de beschikking over Justin Bijlow. De doelman liep op de training een breuk in zijn pols op en is voor langere tijd uitgeschakeld. De Duitser Timon Wellenreuther is normaal gesproken zijn vervanger. Ook middenvelder Sebastian Szymanski ontbreekt wegens een blessure. Slot zei vrijdag op een persconferentie dat Quinten Timber op zijn plek begint.

PSV moet het doen zonder de geschorste Mauro Júnior. Mogelijk dat coach Ruud van Nistelrooij nieuwkomer Patrick van Aanholt als linksback direct laat debuteren. De Belgische middenvelder Thorgan Hazard, die net als Van Aanholt op huurbasis is vastgelegd, kan ook een gedeelte van de wedstrijd meedoen.

Feyenoord verloor dit seizoen de uitwedstrijd tegen PSV met 4-3. Dat is voor de lijstaanvoerder voorlopig de enige nederlaag in de competitie.

Cambuur - Ajax

FC Volendam - AZ

AZ heeft de kans laten liggen om aan kop te komen van de Eredivisie. Het elftal van trainer Pascal Jansen moest in de derby bij FC Volendam genoegen nemen met een gelijkspel: 1-1. Vorige week verspeelde AZ tegen FC Utrecht ook al punten (5-5).

FC Emmen - Vitesse

Vitesse heeft in de slotfase een zege uit handen gegeven bij FC Emmen (2-2). Daarmee verzuimde de ploeg van trainer Phillip Cocu om verder afstand te nemen van de degradatiezone. Het verschil met nummer 16 Emmen blijft 4 punten.

FC Utrecht - SC Heerenveen

FC Utrecht houdt in de Eredivisie sc Heerenveen voorlopig op afstand. De formatie van de Deense trainer Michael Silberbauer versloeg op eigen veld de Friezen met 1-0. Het verschil op de ranglijst tussen de clubs is nu 6 punten, in Utrechts voordeel.

Excelsior - RKC Waalwijk

RKC Waalwijk is het niet gelukt voor de derde keer op rij te winnen in de Eredivisie. De Brabanders kwamen in Rotterdam bij Excelsior niet verder dan een gelijkspel: 0-0.

Go Ahead Eagles - NEC

FC Groningen - FC Twente

