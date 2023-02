Statistieken speelronde 20: Ajax doet goede zaken, Feyenoord-PSV onbeslist

FC Groningen - FC Twente

Programma en uitslagen

Vrijdag

Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam 0-0

Zaterdag

FC Volendam - AZ 1-1

FC Utrecht - SC Heerenveen 1-0

FC Emmen - Vitesse 2-2

Excelsior - RKC Waalwijk 0-0

Zondag

12.15 uur: SC Cambuur - Ajax 0-5

14.30 uur: Feyenoord - PSV 2-2

14.30 uur: Go Ahead Eagles - NEC 1-0

16.45 uur: FC Groningen - FC Twente 1-1

FC Volendam - AZ

AZ heeft de kans laten liggen om aan kop te komen van de Eredivisie. Het elftal van trainer Pascal Jansen moest in de derby bij FC Volendam genoegen nemen met een gelijkspel: 1-1. Vorige week verspeelde AZ tegen FC Utrecht ook al punten (5-5).

FC Emmen - Vitesse

Vitesse heeft in de slotfase een zege uit handen gegeven bij FC Emmen (2-2). Daarmee verzuimde de ploeg van trainer Phillip Cocu om verder afstand te nemen van de degradatiezone. Het verschil met nummer 16 Emmen blijft 4 punten.

FC Utrecht - SC Heerenveen

FC Utrecht houdt in de Eredivisie sc Heerenveen voorlopig op afstand. De formatie van de Deense trainer Michael Silberbauer versloeg op eigen veld de Friezen met 1-0. Het verschil op de ranglijst tussen de clubs is nu 6 punten, in Utrechts voordeel.

Excelsior - RKC Waalwijk

RKC Waalwijk is het niet gelukt voor de derde keer op rij te winnen in de Eredivisie. De Brabanders kwamen in Rotterdam bij Excelsior niet verder dan een gelijkspel: 0-0.