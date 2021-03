Rentree Federer strandt in kwartfinales van Doha

De eerste set ging met 6-3 nog wel naar Federer, maar in de tweede en derde set trok de Georgiër, nummer 42 van de wereld, aan het langste einde: 6-1 7-5. In de derde set miste Federer een matchpoint.

Federer onderging vorig jaar een knie-operatie en had lang nodig om te revalideren. Zijn laatste officiële partij speelde hij in januari 2020 bij de Australian Open. Hij verloor destijds in de halve finales in drie sets van Novak Djokovic.

Federer hoefde in de eerste ronde in Doha niet in actie te komen. In de tweede ronde versloeg de Zwitser de Brit Daniel Evans nipt in drie sets: 7-6 (8) 3-6 7-5.

Federer is door de ’bevroren’ wereldranglijst nog altijd de nummer 6 van de wereld. Na het toernooi van Doha maakt hij zijn opwachting in Dubai, waar hij al acht keer de sterkste was.