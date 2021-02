Liverpool haalt verdediger en verhuurt Van den Berg aan Preston North End

De 19-jarige verdediger, die in de zomer van 2019 overkwam van PEC Zwolle, wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan de club die uitkomt op het tweede Engelse niveau. Van den Berg is tot dusverre vier keer uitgekomen voor Liverpool in de FA Cup en in de League Cup.

’Nooit op Anfield geweest’

Davies is dolblij. „Dit is een enorme kans. Natuurlijk kwam het als een verrassing toen ik er voor het eerst over hoorde. Ik zou stom zijn als ik niet het beste ervan zou proberen te maken”, zegt de speler die toegaf nog nooit op Anfield te zijn geweest. Liverpool zou naar verluidt zo’n 1,8 miljoen euro voor Davies betalen.

„Ik weet dat er hier topspelers zijn en spelers waar ik zeker van kan leren. Als je eenmaal een voet tussen de deur hebt, dan ben je er. Hopelijk kan ik mijn kansen pakken” zei Davies.

De verdediger moet dienen als reserve voor de door blessures getroffen defensie van Liverpool, waar Virgil van Dijk en Joe Gomez langdurig geblesseerd zijn. „We zien de kwaliteit en de potentie en hij is pas 25 jaar oud, dus heeft nog veel voor zich”, zei coach Jürgen Klopp.

