Neymar meldt zich toch bij PSG: week te laat

De duurste voetballer ter wereld landde maandagochtend in de Franse hoofdstad en ging daarna direct door naar het trainingscomplex van PSG, het Camp des Loges. Daar wacht Neymar ongetwijfeld een stevig gesprek met de clubleiding.

De 27-jarige aanvaller had zich eigenlijk vorige week al moeten melden. Hij kwam echter niet opdagen bij de eerste training, tot woede van de clubleiding. Twee jaar na zijn veelbesproken transfer van FC Barcelona naar PSG lijkt de Braziliaan een vertrek te willen forceren. Hij flirtte de afgelopen tijd nadrukkelijk met zijn vorige werkgever. Zo noemde Neymar de historische 6-1-zege in 2017 met Barcelona in de Champions League op PSG het mooiste moment uit zijn carrière.

„Neymar mag de club verlaten als er voor alle partijen een goede aanbieding komt”, zei technisch directeur Leonardo van de Franse kampioen afgelopen week.