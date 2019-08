Hogenkamp: ’Hopelijk een echte strijd’

Richel Hogenkamp Ⓒ Ronald Hoogendoorn Fotografie

NEW YORK - Ze sloeg zich knap door het kwalificatietoernooi, maar winnen binnen het hoofdschema van de US Open is andere koek. Richel Hogenkamp, de Nederlandse nummer 207 van de wereld, staat in de komende nacht voor de zware taak om de Kroatische Donna Vekic (ranking 23) uit te schakelen.