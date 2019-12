Hrádecky keepte tegen Bayern met één oog

„Ik had in de eerste helft mijn contactlens verloren en zag met één oog 20 minuten lang niets. Dus ik probeerde tegen Bayern met een oog te keepen”, aldus Hrádecky tegen over Sky Sports.

„Ik voelde nog nooit zoveel druk onder de lat als nu. Ik moest bijna huilen toen de scheidsrechter nog eens zes minuten liet doorspelen. We hadden geluk vandaag maar het was een heroïsche partij.”

