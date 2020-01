Nederlands trio moet Mainz 05 in Bundesliga houden

Jeffrey Bruma verlaat VfL Wolfsburg opnieuw op huurbasis. Vorig seizoen maakte hij het seizoen af bij Schalke 04 en nu vertrekt hij tijdelijk naar FSV Mainz 05. Ⓒ FOTO Hollandse Hoogte

Jeffrey Bruma maakt naam als troubleshooter in de Bundesliga. De 25-voudig Oranje-international werd vorig seizoen door Schalke 04 in de strijd tegen degradatie gehuurd van VfL Wolfsburg – met het gewenste resultaat – en nu gaat de verdediger FSV Mainz 05 helpen om in de Bundesliga te blijven. „Het is opnieuw een uitdaging, maar ik denk dat we voldoende kwaliteit in de ploeg hebben om erin te blijven”, aldus de oud-PSV’er.