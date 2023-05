Voormalig Fortuna-speler Ned Bulatovic overlijdt op 84-jarige leeftijd

Bulatovic was in zijn Limburgse periode onder meer ploegmaat van Willy Dullens. De spelverdeler speelde in totaal dertig wedstrijden in Sittard, waarvan negen voor Sittardia en 21 voor Fortuna. Voordat hij naar Limburg verhuisde, speelde Bulatovic in Nederland bij FC Twente en NEC. Bulatovic beëindigde zijn spelerscarrière begin jaren zeventig bij het Belgische SK Tongeren.

Als trainer werkte hij daarna onder meer voor KV Mechelen, KV Oostende en Standard Luik. Bulatovic, die getrouwd was met een Nederlandse vrouw, overleed in het Belgisch-Limburgse Hasselt.

Bron: De Limburger