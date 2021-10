Timber over Haaland: ’Goed kunnen afkijken bij Van Dijk en De Vrij’

Jurriën Timber Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Jurriën Timber is klaar voor zijn tweede clash met Erling Braut Haaland in anderhalve maand tijd. „Hij is de beste spits waar ik tegen gespeeld heb.”