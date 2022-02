Slimme Sven Kramer naar finale massastart, Marijke Groenewoud met schrik vrij na val

Kramer trok met negen ronden te gaan slim ten aanval en won de tussensprint, waarmee hij enkele kostbare punten pakte. In de eindsprint kon de 35-jarige Fries geen potten breken en eindigde hij als negende, maar dankzij de met zijn eerdere inspanning vergaarde punten bemachtigde hij toch een ticket voor de eindstrijd.

Jorrit Bergsma

Jorrit Bergsma (36) kwam in de tweede halve finale in actie. De stayer kwam al snel in de problemen toen twee rijders in de aanval gingen en alle punten in de tussensprints opraapten. Het peloton, met meerdere sprinters, bleef kijken naar Bergsma. Die móést namelijk iets doen, omdat zijn eindschot normaal gesproken niet rap genoeg is. Uiteindelijk trok Bergsma met een zesde plek in de eindsprint (en een achtste plek in de uitslag) alsnog een plek in de finale over de streep.

Zestien in finale

Van elke halve finale plaatsten de beste acht zich voor de eindstrijd, waar later op zaterdag (09.30 uur) dus zestien schaatsers aan meedoen. Vier jaar geleden bezorgde Koen Verweij Nederland brons op dit onderdeel.

Afscheid Sven Kramer

Voor Kramer is de massastart op de Spelen zijn laatste wedstrijd uit een lange en imposante schaatscarrière. Hij werd vier keer olympisch kampioen, drie keer op de 5000 meter en een keer op de ploegenachtervolging. In totaal veroverde hij negen olympische medailles.

Op de Spelen van Beijing greep Kramer tot dusverre naast het eremetaal. Hij werd negende op de 5000 meter en verloor met de ploegachtervolging de wedstrijd om brons.

De kans op een medaille lijkt niet zo groot voor Kramer, aangezien hij geen afmaker is als het gaat om de eindsprint en ook weinig ervaren heeft met deze speciale discipline. Omdat hij door bondscoach Jan Coopmans de meest geschikte schaatser wordt gevonden om samen met Bergsma op de massastart uit te komen, doet Kramer echter mee.

Vrouwen

Marijke Groenewoud moest diep gaan in haar halve finale. De schaatsster kwam op ongeveer vier ronden van het einde ten val, maar stond snel op en vond op tijd weer de aansluiting met het peloton. Ze werd uiteindelijk vijfde.

Irene Schouten komt in de tweede halve finale in actie en hoopt, na winst van de 3 en 5 kilometer, haar derde olympische titel te pakken.

Programma massastart

08.00 uur: halve finales: Jorrit Bergsma, Sven Kramer

halve finales: Jorrit Bergsma, Sven Kramer 08.45 uur: halve finales: Irene Schouten, Marijke Groenewoud

halve finales: Irene Schouten, Marijke Groenewoud 09.30 uur: finale: eventueel met Jorrit Bergsma, Sven Kramer

finale: eventueel met Jorrit Bergsma, Sven Kramer 10.15 uur: finale: eventueel met Irene Schouten, Marijke Groenewoud

Alle olympische wedstrijden zijn live te volgen en terug te zien via Eurosport/discovery+.