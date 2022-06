Warriors flikken het opnieuw in NBA: ’Deze titel voelt weer anders dan die andere’

De zesde finalewedstrijd tegen de Boston Celtics wonnen de Warriors met 103-90. Daarmee eindigde de finaleserie in 4 gewonnen wedstrijden voor het team uit San Francisco en twee voor de Celtics.

Het is de zevende titel voor de Warriors sinds de competitie in 1946, toen nog Basketball Association of America geheten, begon. De ’Dubs’, zoals het team door fans ook wel genoemd wordt, wonnen de titel in 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018 en 2022.

Stephen Curry werd uitgeroepen tot beste speler in de finaleserie. In de zesde wedstrijd nam de sterspeler liefst 34 punten voor zijn rekening. Andrew Wiggins kwam voor de Warriors tot 18 punten en Jordan Poole noteerde er 15.

„Natuurlijk zijn er wel eens twijfels”, zei Curry. „Je weet hoe lang de weg is om hier te komen. Het is ontzettend moeilijk om de titel te pakken. We hebben een manier gevonden om het voor elkaar te krijgen.”

Stephen Curry op weg naar een nieuwe score. Ⓒ ANP/HH

Curry maakte alle vier de titels van Golden State Warriors mee, net als Draymond Green en Klay Thompson. Het drietal zat bij de uitreiking van de titel arm in arm met allemaal vier vingers in de lucht. „We hebben hier met z’n allen lang aan gewerkt”, aldus Curry. „Iedereen die hier deel van uitmaakt, weet wat ik bedoel. Deze titel voelt weer anders dan die andere, absoluut.”