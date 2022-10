Fenomenale Haaland spot met voetbalwetten en blijft ook in Champions League scoren

Seizoen 2022-2023 is het seizoen van Haaland, zoveel is wel duidelijk. De Noor scoorde dit seizoen in iedere wedstrijd die hij speelde, op één na. Ook zijn statistieken in de Champions League zijn angstaanjagend. In wat pas zijn 22e duel in het miljoenenbal was maakte hij alweer zijn 27e en 28e treffer, waarmee hij grootheden als Rivaldo en Luis Suárez voorbij is op de topscorerslijst.

Het toch al dominante City lijkt met de komst van Haaland welhaast onverslaanbaar en had ook met Kopenhagen geen enkele moeite. Na de twee goals van de Noor maakte Davit Khocholava een eigen goal, waarna Riyad Mahrez (penalty) en Julian Alvarez de eindstand bepaalden.

Verderop in groep G hield Borussia Dortmund behoorlijk huis op bezoek bij Sevilla. De Duitsers gingen al bij de rust met 0-3 aan de leiding en vertrokken uiteindelijk met een klinkende 1-4 zege uit Estadio Ramón Sánchez. Donyell Malen begon op de bank bij Die Borussen, en viel na een dik uur in.

Groep H

Het sterrenensemble van Paris Saint-Germain kwam in Lissabon niet voorbij een taai Benfica. Lionel Messi zorgde op fraaie wijze nog wel voor 0-1, maar via een eigen goal van Danilo Pereira was de score al snel weer in evenwicht. Ondanks een Frans overwicht hield de Portugese topploeg van Roger Schmidt stand: 1-1.

Messi na de 0-1 in Lissabon. Ⓒ ANP/HH

Juventus had in Turijn ondertussen weinig moeite met Maccabi Haifa. Adrien Rabiot scoorde tweemaal voor La Vecchia Signora, daarbij tussendoor onderbroken door Dusan Vlahovic. Din David redde de Israëlische eer: 3-1.