Vanaf komend weekeinde weer volle stadions in Eredivisie en Eerste Divisie

Dat maakte Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dinsdagavond bekend tijdens een persconferentie over versoepeling van de coronaregels. Bezoekers van duels in het profvoetbal hebben over anderhalve week, vanaf 25 februari, ook geen coronatoegangsbewijs meer nodig. Dit komt omdat de voetbalduels buiten worden afgewerkt.

Bij de start van dit seizoen mochten de voetbalstadions voor twee derde met bezoekers worden gevuld. Vervolgens kregen clubs in het betaalde voetbal toestemming om vanaf 20 september de hele capaciteit van hun stadion te benutten. Tussen 13 november en 25 januari was er geen publiek welkom bij duels in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, vanwege de oplopende coronacijfers.

Bekijk ook: KNVB rekent zich nog niet rijk met vollere stadions

De afgelopen weken mochten profclubs een derde van hun stadion met toeschouwers vullen. De fans moesten verspreid door het stadion zitten en onderling anderhalve meter afstand houden. Ze moesten ook in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs. Sommige wedstrijden werden vervroegd omdat de stadions na 22.00 uur uur leeg moesten zijn. Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam is vrijdagavond het eerste duel in de Eredivisie dat weer in een vol stadion mag worden afgewerkt. Op die dag staan ook acht duels in de Keuken Kampioen Divisie op het programma.

Bekijk ook: Mascottes profclubs pleiten in Den Haag voor volle voetbalstadions

Clubs uit het betaalde voetbal voerden de afgelopen weken actie om alle stadions weer voller te krijgen. Alle spelers kwamen anderhalve week geleden het veld op in shirts met daarop letters die de tekst ’stadions vol’ vormden. De trainers en scheidsrechters droegen een button met daarop die tekst. Het Supporterscollectief, waarbij supportersverenigingen van vrijwel alle clubs zijn aangesloten, opende een online-petitie. Die is inmiddels bijna 40.000 keer ondertekend.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.