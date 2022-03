Premium Het beste van De Telegraaf

Ook Barney laat zich zien op feestavond Ahoy geniet, Van Gerwen druipt balend af

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Michael van Gerwen haalt de finale, maar kan het daarin niet bolwerken. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Eindelijk was Ahoy donderdagavond weer het toneel van de Premier League Darts. Het was vanaf het eerste moment duidelijk dat de dartsfans het grote evenement in Rotterdam hadden gemist. Het uitbundige publiek liet zich direct horen en ondanks dat Michael van Gerwen de dagzege net niet kon opstrijken, was het een geslaagde avond in Ahoy.