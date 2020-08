Max Verstappen: ’Tevreden met splitten van Mercedessen’

Verstappen had een goede start en was Valtteri Bottas dan ook al voor de eerste bocht voorbij. Uiteindelijk bleef hij hem na 66 ronden over het circuit in Catalonië ook voor. Van Lewis Hamilton zag Verstappen zondag echter alleen zijn achtervleugel. „We hadden niet de snelheid van Lewis (Hamilton. red). Als je dan tweede kunt worden, is dat goed.”

Verstappen vervolgde: „Na de start heb ik er alles aan gedaan. Ik was na de pitstop tevreden met mijn banden, dus toen had ik geen angst dat Bottas mij zou achterhalen. We blijven pushen, maar dat doen de anderen ook.”

