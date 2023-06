Herbeleef troostfinale Nations League: Oranje ten onder tegen Italië

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Invaller Bergwijn maakt het weer spannend. Ⓒ ProShots

ENSCHEDE De Final Four van de Nations League in eigen land waar door Oranje zo naar was uitgekeken is uitgedraaid op een enorme deceptie. Na de nederlaag in de halve finale tegen Kroatië (2-4 na verlenging) ging het in de Grolsch Veste in Enschede ook in de strijd om de derde plaats mis. Italië, dat speelde met een ingrijpend gewijzigde ploeg, legde genadeloos de zwakke plekken van Oranje bloot: 2-3.