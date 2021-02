Leeroy Echteld leidt PEC Zwolle tegen sc Heerenveen

De Zwollenaren zitten zonder hoofdtrainer, nadat John Stegeman afgelopen weekeinde werd ontslagen na de nederlaag bij FC Emmen. Art Langeler is de grootste kandidaat om hem op te volgen. Fons Groenendijk was ook in beeld als interim-trainer en zou dan later assistent van Langerer worden, maar zag het op het laatste moment niet zitten.

Echteld speelde als profvoetballer toevalligerwijs het grootste gedeelte van zijn loopbaan bij tegenstander sc Heerenveen (1992-1997).