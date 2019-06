Atletico biedt 126 mijoen voor tiener

De Spaanse topclub heeft 126 miljoen euro geboden op Joao Felix over van Benfica. De 19-jarige aanvallende middenvelder heeft in zijn contract een clausule staan dat hij voor 120 miljoen euro mag vertrekken. Atletico gaat het bedrag volgens Benfica in termijnen betalen.

Felix maakte in 2018 zijn debuut in de hoofdmacht van Benfica. Eerder dit jaar produceerde hij in de kwartfinales van de Europa League een hattrick tegen Eintracht Drankfurt. De speler uit Viseu debuteerde eerder dit jaar in de nationale ploeg van Portugal.

Atletico betaalde nog nooit zo veel geld voor een voetballer. Felix moet in Madrid Antoine Griezmann doen vergeten. De Fransman is vertrokken, maar het is nog niet bekend waar hij komend seizoen speelt.