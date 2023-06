Sadio Mané legt kwakkelend Brazilië over de knie in oefenduel

Sadio Mané maakt er twee tegen Brazilië. Ⓒ ANP/HH

Brazilië heeft in een vriendschappelijke voetbalinterland in de Portugese hoofdstad Lissabon met 4-2 verloren van Senegal. Sadio Mané had met twee doelpunten een groot aandeel in de zege van de Afrikaanse kampioen. De aanvaller van Bayern München scoorde twee keer.