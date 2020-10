Titelhouder Bayern München blijft ongenaakbaar

Coman opende in de 28e minuut op fraaie wijze de score. De Franse aanvaller nam uit een splijtende pass van Joshua Kimmich de bal met links aan en schoot met rechts raak, 1-0. Kimmich was in de aanloop naar het duel met Atlético voor de tweede keer vader geworden. „We zijn allemaal blij dat de baby op het juiste moment is gekomen”, liet trainer Hansi Flick vooraf veelbetekenend weten.

Nog voor de rust verdubbelde Goretzka de marge. Hij knalde diagonaal raak uit een pass van Coman (2-0). Na ruim een uur zorgde Tolisso voor 3-0 met een daverend afstandsschot. Kort daarna scoorde opnieuw Coman met een doeltreffende solo (4-0). Bij Bayern bleef Joshua Zirkzee op de bank.

Lange tijd bestond er onzekerheid of het duel kon doorgaan. International Serge Gnabry werd dinsdag positief bevonden op het coronavirus waarna de vrees bestond dat er meer spelers en stafleden van Bayern München besmet waren geraakt. Alle testen vielen woensdag echter negatief uit waarna de lokale autoriteiten toestemming gaven om de wedstrijd te spelen. Gnabry is de eerste speler bij Bayern die positief heeft getest op het longvirus.

Eerder op de avond eindigde het duel tussen Red Bull Salzburg en Lokomotiv Moskou in 2-2. Een kwartier voor tijd zorgde Vitali Lisakovitsj namens de bezoekers in Oostenrijk voor de eindstand. De Nederlandse arbiter Serdar Gözübüyük deelde in het duel twee gele kaarten uit.