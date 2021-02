Mike Foppen verbetert na 18 jaar Nederlands record 3000 meter

De 24-jarige Foppen liep een tijd van 7.42.55, bijna twee seconden sneller dan Liefers in 2003. Daarmee geeft hij een succesvol vervolg aan het zomerseizoen van 2020 waarin hij zijn doorbraak beleefde met een evenaring van het Nederlands outdoorrecord op de 5000 meter van Kamiel Maase.

„Ik denk dat het nog harder kan”, vertelt Foppen. „Dit was een hele gekke race waarbij de rondeklok een ronde korter aangaf dan in werkelijkheid. Ik had het gelukkig bijtijds in de gaten.” En met gevoel voor understatement: „Hoe dan ook weer een klein stapje voorwaarts.”

Vorig voorjaar had Foppen een beste tijd van 7.49.81, nu liep hij zeven seconden sneller. „Dit lag in de lijn der verwachting. Ik ga nu sowieso naar de EK Indoor (begin maart in Polen, red.). Deze 3000 meter is een mooie combinatie van lange adem en snelheid.”

Voordat de EK Indoor op het programma staat loopt Foppen eerst nog de NK Indoor. „En vijf dagen erna reis ik naar het Zuid Franse Toulon voor een 5000 meter in de buitenlucht. Ik wil daar de Olympische limiet lopen. En daarna ga ik voor een 3000 meter naar Torún waar de EK Indoor is.”