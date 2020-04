Bjarne Riis niet te spreken over Tour-uitspraken van Dave Brailsford: ’Het is egoïstisch’

Brailsford zei vorige week in The Guardian dat Team Ineos „het recht had om zich terug te trekken (uit de Tour) als ze dat nodig achtten.” Die uitspraak schiet bij Riis in het verkeerde keelgat.

„Ik ben niet akkoord met Brailsford die vorige week zei dat zij zouden beslissen of het veilig was of niet”, aldus Riis. „Het is niet aan hem daarover te beslissen. Dat zullen de overheden en organisatoren wel doen. Ik ken Christian Prudhomme zeer goed. Hij zal echt geen Tour leiden als die niet veilig is.”

Later in het interview komt Riis nog eens terug op de uitspraak van Brailsford: „Op dit moment moet iedereen in het wielrennen samenwerken. We moeten doen we het beste is voor het wielrennen, niet voor onszelf. Daarom ben ik niet gelukkig met wat Brailsford zegt. Het is egoïstisch. Het gaat op dit moment niet over jezelf, maar over de hele sport.”