Red Bull kijkt alweer vooruit: ’Anders hebben we altijd Max nog’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen lacht na zijn zege in Canada. Ⓒ ANP/HH

MONTRÉAL - Hoewel Max Verstappen opnieuw won, waren alle knappe koppen bij Red Bull Racing het erover eens dat de zege in Canada niet zo makkelijk tot stand kwam als gedacht. De komende races in Oostenrijk en Silverstone moeten duidelijk maken of andere teams inderdaad (iets) dichterbij zijn gekomen, of dat alleen de lagere temperatuur in Montréal voor een kleinere kloof zorgde. „En anders hebben we altijd Max nog”, zegt Red Bulls topadviseur Helmut Marko.