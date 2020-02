Kluivert schiet AS Roma naar volgende ronde

De Nederlandse aanvaller maakte tijdens het bezoek aan KAA Gent de 1-1, wat voldoende was voor een plaats bij de laatste zestien. Jonathan David had de Belgen op voorsprong gezet tegen de Italianen, die thuis met 1-0 hadden gewonnen.

Ook Peter Bosz bekert verder met Bayer Leverkusen. De Duitsers wonnen het tweede duel met FC Porto met 3-1, nadat de heenwedstrijd ook al in winst (2-1) was omgezet. Al na tien minuten kwam Leverkusen op voorsprong. Lucas Alario scoorde op aangeven van Kai Havertz. Na de hervatting beslisten de Duitsers het duel al snel. Kerem Demirbay maakte de 2-0, ook na een assist van Havertz. Die nam de 3-0 zelf voor zijn rekening. Met een fraaie kopbal scoorde Moussa Marega nog voor Porto, dat de wedstrijd met tien man eindigde nadat Soares rood had gekregen. Daley Sinkgraven deed de hele wedstrijd mee bij Leverkusen.

VfL Wolfsburg won met overtuiging bij Malmö FF: 3-0. Wout Weghorst bereidde het eerste doelpunt voor, dat werd gemaakt door Josip Brekalo. Yannick Gerhardt en Joao Victor scoorden ook. Op eigen veld hadden de Duitsers ook al met 2-1 gewonnen. Weghorst werd in de 70e minuut gewisseld.

Bekijk hier de uitslagen in de Europa League