Spaanse premier: voetbal vanaf 8 juni weer mogelijk

Dat heeft premier Pedro Sanchez zaterdag gezegd. Clubs kunnen dan zonder beperkingen trainen. Mogelijk volgt de herstart van de competitie op 12 juni.

In het land wordt al een maand of twee niet gespeeld vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Spanje behoort tot de zwaarst getroffen landen.

Er staan nog elf speelrondes op het programma. FC Barcelona, de club van Frenkie de Jong, heeft aan kop van de ranglijst twee punten voorsprong op Real Madrid. De resterende wedstrijden worden allemaal zonder publiek gespeeld.

Van de grote Europese competities heeft vooralsnog alleen de Bundesliga in Duitsland een herstart gemaakt. In Engeland en Italië is het nog wel het plan weer te gaan voetballen, maar is er nog geen definitieve toezegging. Frankrijk heeft het seizoen vroegtijdig beëindigd.